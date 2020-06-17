Бекешев - Боронову: Работайте, не посещая тои, чтобы люди опять не говорили, мол, поел самсы и т.д.

В парламенте отметили, что нынешний кандидат на пост премьера ранее выполнял всю черную работу «от души»

Сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша рассматривается кандидатура Кубатбека Боронова на должность премьер-министра, а также предложенный им состав правительства.

Депутаты задают вопросы. Одним из первых выступил член фракции «РАЖ» Руслан Казакбаев, который призвал Боронова обратить внимание на состояние больниц и палат, поскольку в Кыргызстане растет количество заразившихся коронавирусной инфекцией.

- Всю черную работу в правительстве выполняли вы, и сегодня ваше назначение справедливое, - подчеркнул он. - У меня вопросов нет. Но я хочу внести предложения к вашей программе. Первое - это вопрос пандемии. Ранее, когда было 20-30 зараженных, мы ввели режим ЧП. Сейчас выросло количество заболевших. Обратите внимание на больничные койки, их состояние и количество. Также есть вопрос продуктовой безопасности. И по поводу предстоящих парламентских выборов - кажется, проведете их вы со своей командой. Народ ждет честных, открытых выборов. Обратите внимание на это. Если выборы будут нелегитимными, то страну ждет экономическое и политическое потрясение.

Другой депутат ЖК, Зарылбек Рысалиев, попросил будущего премьера пообещать довести работу по озвученной сегодня программе до конца.

- Вы не с улицы пришли, всегда работали от души, - сказал Рысалиев. - Ваше назначение - это результат вашего труда. Я верю в вас. Но хочу спросить: вы перечислили 11 направлений в вашей программе, три вопроса из них - это контрабанда, мусоропереработка и экономика. Сможете ли вы решить эти вопросы? Дайте слово, что доведете до конца.

Боронов в свою очередь заверил, что всю реализацию программы будет контролировать лично.

- Я лично буду работать над этими направлениями, которые перечислил, - пообещал он. - Думаю, вице-премьеры помогут своим опытом и знаниями.

Парламентарий Дастан Бекешев в своем выступлении обратил внимание Боронова на видео из СИЗО-1 Бишкека, где якобы избили бывшего помощника Раимбека Матраимова - Эмильбека Кимсанова. Кроме того, нардеп призвал кандидата на пост главы правительства к дисциплине и ответственности.

- Вас назначают премьер-министром, вы чувствуете ответственность? Работайте пожалуйста, не посещая тои, чтобы люди опять не говорили, мол, поел самсы и так далее, - сказал Бекешев.

Источник: vesti.kg