Назвала «аферистом» партию «Кыргызстан»

Такое мнение озвучила бывший член партии «Кыргызстан» Гульбара Барыктабасова.

На своей страничке в социальных сетях она пишет, что поверила обещаниям и программе этой партии, но в итоге оказалось, что там аферисты.

«В 2015 году «Акшумкар» не приняла участия в выборах ЖК КР, я присоединилась к новой партии «Кыргызстан». Потому, что представители «Акшумкара» были в списках этой партии. Поверила им... Думала: наконец-то пришли люди, думающие о своем народе... Читала их программу и поверила от души, а они оказались обычные аферисты и лапшегоны! Но мы наблюдаем, что эта партия не выполнила ни один пункт своих предвыборных обещаний. Более того, лидер партии Канатбек Исаев показал свою изнанку, погряз в интригах, клевете... Нет в нем ничего от честного политика, только разрушающая сила... Смотрю совсем заигрались господа депутаты!!! До них не достучаться... Республика стоит перед хаосом, каждый день нас потрясают волной грязи компроматов... В этой ситуации, я рада что ничего меня не связывает с партией «Кыргызстан», только одно разочарование...» — пишет Барыктабасова.

Источник: газета «Факты.kg» №13 от 16.06.2020 / стр. 3