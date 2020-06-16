Бабанов - главный претендент на пост премьер-министра Кыргызстана?

Мухаммедкалый Дуйшекеевич неплохой аппаратчик, но его правление обусловлено абсолютно провальной экономической политикой.

В беседе с TUZ.KG по поводу отставки Абылгазиева и дальнейшего сценария развития событий отечественный политолог Марс Сариев напомнил выражение Сталина: "Есть логика намерений, есть логика обстоятельств. И логика обстоятельств сильнее логики намерений".

- Слив причастности Мухаммедкалыя Абылгазиева к истории с радиочастотами был сделан специально, чтобы подтолкнуть процесс рокировки главы правительства. Сейчас мертвый сезон, каникулы, а в летнее время каких-то серьезный политических действий не происходит. Все начнется в сентябре. И тогда Абылгазиев мог бы стать серьезным балластом для действующей власти и буквально потопить ее.

Мухаммедкалый Дуйшекеевич неплохой аппаратчик, но его правление обусловлено абсолютно провальной экономической политикой. Ну и все эти скандалы... Поэтому мы наблюдаем отставку. Назначение Боронова - технический момент, он только исполняющий обязанности.

А вот что касается того, кто займет премьерское кресло... Есть прогнозы по Суракматову и Асрандиеву, но, как я уже озвучивал ранее, когда Бабанов еще не заявил об уходе с политической арены, возможен такой оригинальный вариант, что на пост главы кабмина будет выдвинут именно он, Бабанов, - считает Марс Осмонкулович.

По словам политолога, сейчас экономическая ситуация в крайне тяжелом положении, и нужен реформатор, который сможет найти из этого выход.

- Ну ведь неспроста появление Бабанова - и эти его встречи в Кайнаре. Более того, на мой взгляд, Омурбек Токтогулович заручился российской поддержкой. И это может сработать и укрепить российское присутствие в Кыргызстане. За Бабановым в республику могут прийти крупные инвестиционные проекты, российские капиталы. Тут, кстати, нужно обратить внимание на не случайное объединение Текебаева, Жанара Акаева и еще ряда политиков. На мой взгляд, это создание такого прозападного политического буфера, который будет противостоять именно пророссийской креатуре, - считает Сариев.

На вопрос, как же Бабанов сможет "выдвинуться", если его имя фигурирует в ряде финансовых расследований, Марс Осмонкулович напомнил, что наши законы - что дышло.

- Если смогли снять в отношении Батукаева, совершенно экзотическим образом, все другие дела посмотрите, как выпустили Текебаева, как выпустили в свое время Ташиева, сняли обвинения против Кельдибекова.... Сейчас люди в принципе мыслят иррационально после этого карантина, у всех вывих мозгов. Да посмотрите, что происходит в Штатах, это полный смыв сознательного поведения. И приход Бабанова - он может быть воспринят по принципу "на безрыбье и рак рыба". Что если он придет, сможет что-то сделать. Ну, на самом деле, если ему дадут карт-бланш, думаю, он сможет изменить экономический ландшафт.

В предыдущий раз его не пустили во власть, потому что его популярность представляла серьезную угрозу клану Жээнбековых. Но сейчас, я думаю, у Жээнбекова просто не будет другого выбора, - резюмировал политолог.

От редакции отметим, что в кулуарах на пост премьер-министра также обсуждаются кандидатуры Азиза Суракматова, Темира Сариева и даже Акылбека Жапарова. Как бы то ни было, у политических сил есть время для проведения консультаций - "торгов", а выбирать следующего премьера будет уже новая парламентская коалиция.

Источник: tuz.kg