Коалиция большинства ЖК утвердила кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьера

Одобрен и предложенный состав правительства. В нем есть новые лица
Коалиция большинства Жогорку Кенеша одобрила кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра. Депутаты проголосовали единогласно.
Члены правящего альянса поддержали и предложенный состав правительства.
Новыми лицами в кабмине стали:
Таалайбек Темиралиев - руководитель аппарата правительства
Алмазбек Баатырбеков - первый вице-премьер-министр
Алтынбек Исмаилов - глава Госкомитета информационных технологий и связи КР.
В ходе обсуждения кандидатуры Боронова лидер коалиции большинства Жогорку Кенеша Иса Омуркулов, отвечая на вопросы коллеги Мирлана Жеенчороева, объяснил, почему была выдвинута именно эта кандидатура.
- Была важна преемственность, сохранение стабильности, — сказал Омуркулов. - И самое главное то, что Боронов не имеет отношения ни к одной партии. В предстоящих парламентских выборах будет проявлять одинаковое отношение ко всем политобъединениям. Поэтому лидеры фракций, которые входят в коалицию большинства, приняли такое решение.
Источник: vesti.kg
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