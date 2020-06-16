Коалиция большинства ЖК утвердила кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьера

Одобрен и предложенный состав правительства. В нем есть новые лица

Коалиция большинства Жогорку Кенеша одобрила кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра. Депутаты проголосовали единогласно.

Члены правящего альянса поддержали и предложенный состав правительства.

Новыми лицами в кабмине стали:

Таалайбек Темиралиев - руководитель аппарата правительства

Алмазбек Баатырбеков - первый вице-премьер-министр

Алтынбек Исмаилов - глава Госкомитета информационных технологий и связи КР.

В ходе обсуждения кандидатуры Боронова лидер коалиции большинства Жогорку Кенеша Иса Омуркулов, отвечая на вопросы коллеги Мирлана Жеенчороева, объяснил, почему была выдвинута именно эта кандидатура.

- Была важна преемственность, сохранение стабильности, — сказал Омуркулов. - И самое главное то, что Боронов не имеет отношения ни к одной партии. В предстоящих парламентских выборах будет проявлять одинаковое отношение ко всем политобъединениям. Поэтому лидеры фракций, которые входят в коалицию большинства, приняли такое решение.

Источник: vesti.kg