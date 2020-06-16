Алтынай Омурбекова о Боронове: Он не парашютист, неплохая кандидатура на пост премьер-министра

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев накануне, 15 июня, заявил о своей отставке.

По словам, теперь уже бывшего главы кабмина, «ситуация неопределенности по продаже радиочастот мешает полноценной работе правительства».

Президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку Абылгазиева. Коалиция большинства выдвигает на вакантное место главы правительства первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.

Как сообщила Reporter.kg экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбековой, ее бывший коллега вполне достоин возглавить кабинет министров.

«Кубатбек Айылчиевич очень опытный управленец. В системе госуправления он работает уже давно. Он никакой-то парашютист, прошел все ступени в своей карьере, много лет проработал министром ЧС. Это говорит о стабильном складе его характера, об умении работать в команде. Очень хорошее качество Кубатбека Айылчиевича – это умение слушать и слышать, что очень важно для руководителя. Лично я, проработав с ним, могу сказать, что он умеет брать на себя ответственность. Он вполне справится на посту премьер-министра», – сказала экс-вице-премьер.

Говоря о недостатках, Алтынай Омурбекова сообщила, что Боронов умеет их скрывать и не показывать.

«Мы два года проработали и всегда друг друга поддерживали. Это неплохая кандидатура в нынешних условиях. Учитывая, что скоро парламентские выборы, нет необходимости кардинально менять состав правительства», – отметила Омурбекова.

Источник: reporter.kg