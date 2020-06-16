Феликс Кулов: Спешная отставка Абылгазиева на фоне скандала вызывает вопросы

«Уходить с поста в такое время, мягко говоря, несолидно»

Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева проработало удивительно долго, несмотря на то, что постоянно подвергалось критике. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-вице-премьер Абдырахман Маматалиев.

- Кабмин во главе с Абылгазиевым не добился особых результатов ни в одной из сфер, разве что в цифровизации немного продвинулись, - отметил он. - Но благодаря поддержке президента последнее правительство оказалось долгожителем.

Маматалиев добавил, что теперь на Кубатбека Боронова возложат цель довести страну до выборов.

- Он работает в правительстве очень давно и в курсе всех дел, тем более, что в последнее время на него были возложены полномочия исполняющего обязанности премьера, - напомнил он. -

Полагаю, что его назначат просто для того, чтобы страна спокойно дожила несколько месяцев до выборов.

В свою очередь бывший глава кабмина Феликс Кулов отметил, что спешная отставка Мухаммедкаля Абылгазиев на фоне коррупционного скандала вызывает немало вопросов.

- Конечно, его пока официально никто не обвиняет, но мотивы и время его отставки вызывают вопросы. - сказал он Vesti.kg. - Он сам говорил, что его никто не допрашивал, но ведь если ты невиновен, можно самому обратиться в следственные органы и дать показания.

Феликс Шаршенбаевич добавил, что решение об отставке выглядит очень странным на фоне того, что правительству осталось работать всего несколько месяцев.

- Абылгазиев же понимает, что теперь нужно решать организационные вопросы, формировать новое правительство, и все это за несколько дней до депутатских каникул, - заметил он. -

Уходить с поста в такое время, мягко говоря, несолидно. Понятно, что новый человек, который может занять место премьера, не успеет подготовить программу. Да и на то, чтобы вникнуть в работу, понадобится не менее двух месяцев. Хорошо, что на этот пост предлагают Кубатбека Боронова - он ведь в курсе всех дел. Полагаю, что весь кабмин надо оставить до выборов. По сути это же будет техническое правительство.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Мухаммедкалый Абалгазиев подал в отставку на фоне коррупционного скандала с продажей радиочастот. Сегодня коалиция большинства парламента рассмотрит кандидатуру Кубатбека Боронова на пост главы кабмина.

Источник: Vesti.kg