Парламентская коалиция большинства выдвинула Кубатбека Боронова на пост премьера

Парламентская коалиция большинства рассматривает кандидатуру на должность премьер-министра Кыргызстана.

Глава коалиции большинства Иса Омуркулов сообщил, что в связи с ситуацией в мире и в стране, нужно сделать минимальным изменения в кабмине.

«Всем известно, что премьер, который придет сейчас, будет работать до выборов в Жогорку Кенеш. Это будет технический премьер-министр. На нем также будет ответственность за проведение выборов. Это должна быть независимая фигура», - сказал он.

В этой связи, Иса Омуркулов сообщил, что члены коалиции пришли к единому мнению – выдвинуть на пост премьер-министра первого вице-премьер-министра КР Кубатбека Боронова.

Напомним, что Мухаммедкалый Абылгазиев вчера написал заявление об уходе в отставку с поста премьер-министра.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков принял его отставку.

Источник: Кабар