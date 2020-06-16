Парламентская коалиция большинства выдвинула Кубатбека Боронова на пост премьера

Парламентская коалиция большинства рассматривает кандидатуру на должность премьер-министра Кыргызстана.
Глава коалиции большинства Иса Омуркулов сообщил, что в связи с ситуацией в мире и в стране, нужно сделать минимальным изменения в кабмине.
«Всем известно, что премьер, который придет сейчас, будет работать до выборов в Жогорку Кенеш. Это будет технический премьер-министр. На нем также будет ответственность за проведение выборов. Это должна быть независимая фигура», - сказал он.
В этой связи, Иса Омуркулов сообщил, что члены коалиции пришли к единому мнению – выдвинуть на пост премьер-министра первого вице-премьер-министра КР Кубатбека Боронова.
Напомним, что Мухаммедкалый Абылгазиев вчера написал заявление об уходе в отставку с поста премьер-министра.
Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков принял его отставку.
Источник: Кабар
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