Здоровье важнее. Канат Хасанов ушел из "Чон Казата"

Судя по всему, так стремительно набравшее популярность робингудовское движение "Чон Казат" также стремительно рассыпается.

Сначала, напомним, сама организация отказалась от скандального Сыймыка Жапыкеева. Бывший прокурор, который частенько выходил в эфир в неадекватном состоянии, открытым текстом заявлял, что соберет толпу в 10 тысяч крепких ребят и пойдет по домам забирать все имущество, которое приглянется "активистам".

Теперь вот адвокат Канат Хасанов заявил о том, что покидает "Чон Казат" - "здоровье важнее", написал он на своей странице в Facebook.

Кстати, ранее Канат Хасанов всячески пытался отрицать, что его единомышленник Жапыкеев делал радикальные заявления, но, как говорится, снятое на видео и выложенное в сеть из Интернета не вырежешь.

Естественно, общественность заинтересовалась и тем, что из себя представляет сам Хасанов. Очень быстро "нашлись" его контакты и с Рыспеком Акматбаевым – Хасанов был его адвокатом. Очевидна связь Хасанова и с Райымбеком Матраимовым. Адвокат открытым текстом на своей странице в Facebook просил Матраимова взять его на работу. Обещал отработать на все 100.

Более того, еще в прошлом году Хасанов раскритиковал митинги против Матраимова.

Так, Канат Зерликович написал, что "любой митинг оплачиваемый и несет множество расходов". Одно из отечественных интернет-изданий перепечатало его выпад против "балконских":

"Митинг??? Везде в личках и группах говорят о митингах и недовольствах…. а интересно знать кто стоит за этими митингами так как мы все прекрасно понимаем , что любой митинг оплачиваемый и несёт множество расходов, так напрашивается вопрос кто он или они????? И кстати не надо рассказывать о человеческом самосознании так как мы все прошли через все митинги и революции." Написал адвокат.

"Тем более бомба Азаттыка и противостояния 5 канала даёт свои плоды, а простой народ ведётся и бежит отстаивать типа народное добро, хотя митинги подогреваются именно из тех денег которые наворовали. А некоторые лица специально в соц сети закидывают интрижки… вот и вся суть кыргызской демократии", - писал тогда он.

Что на самом деле побудило Хасанова уйти из Чон Казата – он конечно же не скажет. Единственное, он уточнил, что вернулся к адвокатской деятельности и уже рассмотрел "с утра" несколько уголовных дел. "Оказывается так сильно соскучился по своей профессии!!! С утра встал и уже ознакомился с двумя уголовными делами!!! Оказывать защиту населению это мое!!!", - написал пост адвокат.

Забавно, что в комментарии ИА 24.kg лидер движения Максат Мамытканов опроверг уход Каната Хасанова из объединения. Мамытканов заявил, что Хасанов уезжает в Турцию на лечение.

Так кто же из них врет – Мамытканов или Хасанов? Как Канат Зерликович будет заниматься адвокатской деятельностью, если собирается уезжать в Турцию? И как он это собирается сделать, во всяком случае сейчас, если международное авиасообщение работает только по привозу граждан Кыргызстана на родину, а вовсе не наоборот? И с учетом этого, зачем было покидать "Чон Казат" сейчас?

В общем, больше вопросов, чем ответов, как и во всем, что связано с "Чон Казатом". Однозначно, что деструктивность, заложенная в платформу движения изначально, пожирает его самого.

Источник: tuz.kg