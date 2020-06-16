Судя по всему, так стремительно набравшее популярность робингудовское движение "Чон Казат" также стремительно рассыпается.
Сначала, напомним, сама организация отказалась от скандального Сыймыка Жапыкеева. Бывший прокурор, который частенько выходил в эфир в неадекватном состоянии, открытым текстом заявлял, что соберет толпу в 10 тысяч крепких ребят и пойдет по домам забирать все имущество, которое приглянется "активистам".
Теперь вот адвокат Канат Хасанов заявил о том, что покидает "Чон Казат" - "здоровье важнее", написал он на своей странице в Facebook.
Кстати, ранее Канат Хасанов всячески пытался отрицать, что его единомышленник Жапыкеев делал радикальные заявления, но, как говорится, снятое на видео и выложенное в сеть из Интернета не вырежешь.
Естественно, общественность заинтересовалась и тем, что из себя представляет сам Хасанов. Очень быстро "нашлись" его контакты и с Рыспеком Акматбаевым – Хасанов был его адвокатом. Очевидна связь Хасанова и с Райымбеком Матраимовым. Адвокат открытым текстом на своей странице в Facebook просил Матраимова взять его на работу. Обещал отработать на все 100.
Более того, еще в прошлом году Хасанов раскритиковал митинги против Матраимова.
Так, Канат Зерликович написал, что "любой митинг оплачиваемый и несет множество расходов". Одно из отечественных интернет-изданий перепечатало его выпад против "балконских":
"Митинг??? Везде в личках и группах говорят о митингах и недовольствах…. а интересно знать кто стоит за этими митингами так как мы все прекрасно понимаем , что любой митинг оплачиваемый и несёт множество расходов, так напрашивается вопрос кто он или они????? И кстати не надо рассказывать о человеческом самосознании так как мы все прошли через все митинги и революции." Написал адвокат.
"Тем более бомба Азаттыка и противостояния 5 канала даёт свои плоды, а простой народ ведётся и бежит отстаивать типа народное добро, хотя митинги подогреваются именно из тех денег которые наворовали. А некоторые лица специально в соц сети закидывают интрижки… вот и вся суть кыргызской демократии", - писал тогда он.
Что на самом деле побудило Хасанова уйти из Чон Казата – он конечно же не скажет. Единственное, он уточнил, что вернулся к адвокатской деятельности и уже рассмотрел "с утра" несколько уголовных дел. "Оказывается так сильно соскучился по своей профессии!!! С утра встал и уже ознакомился с двумя уголовными делами!!! Оказывать защиту населению это мое!!!", - написал пост адвокат.
Забавно, что в комментарии ИА 24.kg лидер движения Максат Мамытканов опроверг уход Каната Хасанова из объединения. Мамытканов заявил, что Хасанов уезжает в Турцию на лечение.
Так кто же из них врет – Мамытканов или Хасанов? Как Канат Зерликович будет заниматься адвокатской деятельностью, если собирается уезжать в Турцию? И как он это собирается сделать, во всяком случае сейчас, если международное авиасообщение работает только по привозу граждан Кыргызстана на родину, а вовсе не наоборот? И с учетом этого, зачем было покидать "Чон Казат" сейчас?
В общем, больше вопросов, чем ответов, как и во всем, что связано с "Чон Казатом". Однозначно, что деструктивность, заложенная в платформу движения изначально, пожирает его самого.
Источник: tuz.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!