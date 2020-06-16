Масалиев: Нам нужен премьер с собственным мнением

Экс-депутат парламента Исхак Масалиев прокомментировал отставку Мухаммедкалыя Абылгазиева с поста премьер-министра.

Масалиев считает, что на место Абылгазиева должен прийти премьер с собственным мнением.

"Ну вот, как и ожидалось, ушел еще один премьер-министр. Правда, мотив интересный - следствие не задавало вопросов, ждать дальше неудобно, вот и ухожу. На его место придет другой, скорее всего без должного стажа госслужбы. Но послушный. Как нам не хватает на должности ПМ человека с собственным мнением и желанием изменить жизнь страны..." - считает Масалиев.

Напомним, вчера, 15 июня, добровольно ушел в отставку с поста премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиев. Президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку правительства. Все члены правительства, кроме премьера, до формирования нового состава правительства будут работать с приставкой и. о.

Источник: barometr.kg