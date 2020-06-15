Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.
Она распространила текст сообщения главы правительства к кыргызстанцам. В нем говорится:
«Уважаемые кыргызстанцы!
В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, в интересах проведения объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы мною было принято решение взять краткосрочный отпуск.
Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона.
Но, к сожалению, расследование все еще не завершено. В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, Правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений, я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики.
Хочу поблагодарить президента Жээнбекова Сооронбая Шариповича, депутатов Жогорку Кенеша, членов правительства и всех кыргызстанцев за постоянную поддержку на протяжении более двух лет моей работы в качестве премьер-министра. Считаю, что правительство справилось с главными задачами по обеспечению макроэкономической стабильности и созданию задела для дальнейшего устойчивого развития экономики.
В своей работе я всегда работал честно и открыто, старался приносить пользу общему делу и уверен, что и в будущем у меня будет возможность применять свои знания и накопленный опыт на благо страны и общества».
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