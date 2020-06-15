Заблуждение…

В Кыргызстане конфисковали дома-имущества Акаева, его близких, Бакиева, его приближенных, Атамбаева, его близких.

Разграбили, унесли. Не досталось государству, народу. Всего-то стало перераспределением имущества, богатства.

Сейчас положили глаз и призывают разграбить имущество, бизнес Кубанычбека Жумалиева, Амангельды Муралиева, Тайырбека Сарпашева. Тем самым вызвали сильный интерес простого населения. Многие уже сейчас готовы соскочить и отобрать имущество у богачей, установить «справедливость».

Эти необдуманные призывы очень понравились и власти, другим коррупционерам в ее окружении. Ведь разговоры перед выборами «мы боремся с коррупцией» очень удобны для власти. Во-вторых, внимание народа развернулось от сегодняшних отъявленных коррупционеров в другую сторону. В-третьих, созданы благоприятные условия для «обезжиривания» не имеющих опоры во власти.

Что будет с проводимым Кубанычбеком Жумалиевым бизнесом, с судьбой тамошних людей? Получит выгоду государство, народ от их разграбления? Есть ли гарантия, что не будут разграблены и растащены как имущества Акаева, Бакиева, Атамбаева? Эти вопросы не доходят до них.

Как известно, у Кубанычбека Жумалиева, Амангельды Муралиева и Тайырбека Сарпашева вообще нет опоры в народе. Считанные люди защитят их. Легко отобрать, разграбить у них.

Если скажем об Амангелды Муралиеве, то нет информации о его включенности в большие коррупционные дела. Известно, он был одним из компетентных глав правительства. Обратите внимание на некоторые факты: В 1998 году Акаев назначил на должность премьер-министра Кубанычбека Жумалиева. В тот год в России произошел дефолт. Из-за его влияния и в Кыргызстане сложилась тяжелая ситуация, Жумалиев не смог справиться с правительством. Акаев снял своего лаборанта с должности, вынужденно привел Муралиева главой правительства. Вследствие апрельского переворота 2010 года работа правительства была парализована, временщики устроили полный хаос в работе правительства, его аппарата. Отунбаева была вынуждена вручить работу правительства Муралиеву.

Разумеется, находясь во власти, Муралиев помогал таким своим друзьям как Аскар Салымбеков, единомышленникам (выделяя землю Дордою), в некоторых случаях мог сам войти в долю.

Кубанычбек Жумалиев во времена Акаева занимал такие очень влиятельные должности как: глава правительства, глава президентской администрации, министр транспорта и коммуникаций, губернатор Джалал-Абадской области. Наверняка он использовал должности, запускал пятерню в приватизацию государственного имущества.

Однако… В приватизации государственного имущества участвовали многие люди, множество чиновников. Разграбили, растащили. Не только это, были розданы народу овцы-козы колхозов-совхозов, земли…

Вот почему в случае пересмотра приватизации надо смотреть на всех одинаково. Это надо? К чему это приведет? Здравомыслящий человек понимает, знает, к чему это приведет.

В России во время Ельцина разграбили, приватизировали нефть и другие богатства недр стоимостью в сотни миллиардов долларов. Владимир Путин не стал заново пересматривать ту приватизацию. Всего-то держал на одинаковой дистанции олигархов-бизнесменов, поставил грань против вмешательства в политику. Выдвинул им требование: усовершенствовать бизнес, развивать производство.

Путин знал и понимал, что пересмотр итогов приватизации приведет государство к хаосу.

Источник: газета «Жаны ордо» №9 от 12.06.2020/стр.9