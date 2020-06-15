«Мне поступают звонки»: Идут слухи о переводе на должность в Ош таласского губернатора М. Мураталиева

Согласно информации, в соцсетях обсуждают возможный перевод в Ош губернатора Таласской област

Полномочный представитель правительства в Таласской области прокомментировал слухи о его переводе на должность в Ошскую область, сообщает региональный корреспондент издания Turmush .

Согласно информации, в соцсетях обсуждают возможный перевод в Ош губернатора Таласской област

«В последние два-три дня мне поступают звонки от многих моих знакомых, в местных жителей. Они интересуются, правдивы ли слухи, что таласского губернатора переведут в Ош. Не знаю, откуда появилась такая информация. Информация о моем отъезде в Баткен или Джалал-Абад, переводе в Ош не соответствует действительности. Я продолжаю работать в Таласе. Никуда не уезжаю, в мыслях такого нет. Вчера позвонили со словами: «Мы собираемся в Боо-Тереке, если уедете, то выйдем на акцию». Даю этот комментарий в целях остановить эти слухи», — сказал Мураталиев.

Источник: Turmush