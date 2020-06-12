Омурбек Текебаев станет головной болью, неважно, осудят его или оправдают

Нравится многим или нет, но Омурбек Текебаев умеет привносить что-то новое в политику, умеет рисковать и делать неожиданные ходы.

Все мы стали свидетелями того, как недавно он обновил ряды партии «Ата Мекен», сумев объединить таких лидеров, как Темир Сариев, Рыскелди Момбеков, Жанар Акаев, Эльдар Абакиров, Тилек Токтогазиев, Азамат Темиркулов. Пока другие партии даже не могут определиться, кто будет их лидером, Текебаев уже представил кандидатов. Помимо того, что «Ата Мекен» привлек внимание народа, партия подверглась нападкам противоборствующих сил. Интересно, как завершится затянувшийся судебный процесс по делу Омурбека Чиркешовича? Если его оправдают, то власть заработает очки, если осудят, то это станет чирьем на лбу, да и рейтинги «Ата Мекена» вырастут. По правде говоря, Омурбек Текебаев не вернется в тюрьму, если его осудят, то усилятся оппозиционные настроения, если оправдают, то он получит возможность активно оказывать сопротивление. В общем, власть оказалась перед дилеммой, направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – сам погибнешь.

Источник: газета «Азия news» №15 от 11.06.2020 / стр. 8