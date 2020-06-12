Amnesty International обратилась к генпрокурору с просьбой освободить из СИЗО Сыргака Кенжебаева

Сыргак Кенжебаев подозревается в мошенничестве.

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой рассмотреть возможность освобождения из СИЗО предпринимателя Сыргака Кенжебаева – супруга экс-депутата ЖК и основательницы движения «Умут 2020» Ширин Айтматовой.

В обращении отмечается, что Кенжебаев с детства страдает бронхиальной астмой, поэтому он подвергается особому риску в случае заражения COVID-19. В настоящее время он содержится в камере в 24 квадратных метра вместе с десятью другими задержанными.

«Amnesty International получила сведения о том, что после начала пандемии все прогулки и занятия физическими упражнениями были отменены, а это означает, что задержанные почти всё своё время проводят в камере, и выходят оттуда только два раза в месяц, чтобы принять душ, а также для участия в судебных слушаниях. Переполненные камеры в СИЗО-1 не позволяют соблюдать социальное дистанцирование, как это рекомендует ВОЗ. Сыргаку Кенжебаеву требуются ингаляторы, однако медперсонал СИЗО ему уже несколько раз отказывал их предоставить», - говорится в обращении.

Правозащитная организация попросила генпрокурора рассмотреть вопрос об освобождении Сыргака Кенжебаева из-под стражи до суда, а в случае оставления под стражей обеспечить надлежащие условия пребывания: доступ к лекарственным препаратам, возможность соблюдать дистанцию между заключенными, средства гигиены и доступ к адвокатам.

Организация также попросила надзорный орган дать разъяснения относительно обстоятельств задержания Сыргака Кенжебаева в Алматы и его последующей передачи в Бишкек. Обращение подписал Денис Кривошеев, заместитель директора регионального отделения по Восточной Европе и Центральной Азии.

Сыргак Кенжебаев подозревается в мошенничестве. Он задержан по заявлению гражданина Китая Мотайлифу Маймайтяминга.

Подозреваемого задержали в аэропорту Алматы вечером 19 декабря. 21 декабря решением Первомайского районного суда Кенжебаев водворен в СИЗО на два месяца.

МВД сообщает, что расследует причастность Сыргака Кенжебаева к еще одному делу - житель Бишкека Виктор Гавришев через СМИ заявил, что Кенжебаев в 2013 году вместе со следователем ГУВД Бишкека Урматом Баялиевым сфабриковали дело о контрабанде, по которому был осужден сын Гавришева.

Ширин Айтматова все события вокруг своего мужа называет «политическими репрессиями» и связывает со своей деятельностью.

Источник: Азаттык