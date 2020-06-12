(Фото) Равшан Жээнбеков попросил у дочери прощения за ее детство

«Наша власть хочет нас, нашу страну тянуть назад. Но мы ей не дадим»
Заключенный экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков написал письмо своей младшей дочери, которая активно участвует в митингах у здания суда в его поддержку.
Маленькая Айжан опубликовала письмо отца в социальной сети Facebook.
«Наша власть хочет нас, нашу страну тянуть назад. Но мы ей не дадим», — написал политик.
Жээнбеков также попросил у дочери прощения за то, что вместо счастливого детства ей приходится защищать его.
«Мне пришло письмо от папы. В своём письме он написал, как любит меня и гордится мною. Просил прощения за то, что вместо счастливого детства мне приходится бороться за справедливость и защищать его. Пап, я Вас очень сильно люблю и горжусь тем, что вы мой отец, а я дочь Равшана Жээнбекова. Вас не сломать, я знаю, вы очень сильный человек, папочка!», - написала она.
Источник: vesti.kg
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