В «Кыргызстане» меняют депутатов как перчатки

Время показывает, что фракция «Кыргызстан» в Жогорку Кенеше меняет своих депутатов как перчатки.

Меньше чем за месяц четыре депутата освободили занимаемую должность, на их место пришли «отец» партии, алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов, Жаныбек Жоробаев, Замир Эсенаманов, Бейшеналы Нурдинов. К слову, лидер упомянутой фракции Алмаз Баатырбеков перед выборами, как оказалось, пообещал Нурдинову уступить мандат, как только подойдет его очередь по списку. Вот и отказался от мандата. В общем мандат сейчас ничего не стоит. Им нужно только одно, чтобы в народе говорили: «Он тоже был депутатом». Вместе с тем за этой ситуацией кроются вонючие политические игры. Нам доводилось об этом писать.

Источник: газета «Багыт.kg» №12 от 11.06.2020 / стр. 2