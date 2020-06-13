Каныбек Осмоналиев: В СИЗО оставили только меня. Я удобная мишень

Вину Садыра Жапарова как бы доказали в судах всех инстанций.

Экс-депутат, арестованный после митинга сторонников Садыра Жапарова, считает, что сейчас народ и многие политики напуганы как никогда

Vesti.kg публикует вторую часть интервью с экс-депутатом Жогорку Кенеша Каныбеком Осмоналиевым, который обвиняется в «покушении на насильственный захват власти». В настоящее время политик содержится в СИЗО ГКНБ.

Продолжите ли поддерживать Садыра Жапарова и добиваться его освобождения, когда выйдете на свободу?

Садыр Жапаров осужден по тяжёлым статьям УК на длительный срок. В свое время говорили о том, что он стал жертвой политических преследований прежней власти. Однако что было, то было. Вину Садыра Жапарова как бы доказали в судах всех инстанций. Справедливо это было или нет – отдельный вопрос. Мы, его сторонники, признавая решения судов, решили просить у главы государства помиловать Жапарова, или применить в отношении него амнистию. Только и всего. Я, естественно, не буду в любой ситуации менять свой взгляд и переступать через свои принципы. Это вопрос человеческой морали. Ибо Садыр Нургожоевич настрадался по полной программе. Пока Садыр отбывал тюремный срок, у него умерли отец, мать и, самое печальное, любимый сын в полном расцвете сил. Это большое горе, которое способен пережить не каждый. Мы же люди, в конце концов. Садыр должен получить амнистию, или быть помилованным. Это будет справедливо!

Не жалеете о том, что согласились стать модератором на митинге в поддержку Жапарова?

Нет. О чем жалеть? Садыр Жапаров и его семья были на грани отчаяния! Я совершенно сознательно согласился модерировать нескольких законных, мирных мероприятий, организованных сторонниками Жапарова в его поддержку, и обратить внимание руководителей страны на эту проблему. Все наши действия были осуществлены открыто, прозрачно и в строгом соответствии с действующим законодательством КР. Их было несколько: мирный митинг ,прошедший 19 декабря 2019 года в парке им. М.Горького, круглый стол 15 февраля в отеле «Достук» и коллективная пресс-конференция в ИА «Акипресс», организованная в конце февраля текущего года.

По итогам этих мероприятий в наш адрес со стороны властей не было высказано никаких претензий. И как вы знаете, все они благополучно завершились, ведь мы лишь собирали и передавали в вышестоящие органы мирные и законные просьбы участников этих мероприятий. А что касается событий, имевших место 2 марта текущего года, хотел бы еще раз подчеркнуть, что данный мирный митинг для всех нас являлся как бы итоговым мероприятием, на котором предполагалось рассмотреть результаты ранее переданных обращений граждан и еще раз при необходимости донести их позицию до руководства страны, а также депутатов Жогорку Кенеша. Поэтому это собрание, как и ранее проведенные под моим модерированием митинги, лично для меня, как и, думаю, для всех остальных присутствующих, виделось исключительно мирной акцией. Да и иное любому здравомыслящему человеку просто не могло бы прийти в голову. К сожалению, несмотря на все предосторожности, определенные силы все же смогли воспользоваться моментом и организовали ту гнусную провокацию.

Сообщалось, что у вас проблемы со здоровьем. Нет ли претензий к качеству медобслуживания?

Мне 64 года. Годы берут своё. Не молодею же. Проблемы со здоровьем у меня всегда были, и они очень серьезные, связанные с сердцем, о чём свидетельствует официальная справка медучреждения. Когда я попал в СИЗО ГКНБ, то старые болезни по понятной причине обострились. В изоляторе мне организовали диагностические мероприятия, за что им огромное спасибо. Однако проблема состоит в том, что я нуждаюсь в срочном стационарном лечении. В СИЗО такой возможности нет. Тут работает один фельдшер.

Кто из политиков навестил вас за время нахождения под стражей? О чем говорили?

По долгу службы меня навестил омбудсмен Токон Мамытов. Говорили об условиях содержания меня в СИЗО. Претензий с моей стороны не было, кроме беспокойства о своем пошатнувшемся здоровье за время трехмесячного заключения. Известный политик Омүрбек Текебаев выразил мне поддержку на страницах СМИ. Мы с ним знакомы с 1988 года, хорошо знаем и понимаем друг друга. Сейчас народ, в том числе многие политики, напуганы как никогда. Многие ушли или уходят с политической арены. На подходе прагматичная молодежь.

Оказывает ли вам поддержку семья Садыра Жапарова?

Сейчас им самим тяжело, они мне оказывают моральную поддержку, за что им огромное спасибо! Мне от них больше ничего не надо. Дай Бог, чтобы президент КР помиловал Садыра. Для меня этого вполне достаточно.

Сколько у вас сокамерников? Какие отношения с ними?

Нас в камере двое. Мы с пониманием и сочувствием относимся друг к другу. Много читаем и размышляем на мирные темы.

Какие меры по борьбе с коронавирусом проводят в СИЗО? Вы сдавали тест на COVID-19?

В СИЗО строгий порядок. Проводились ли здесь специальные медицинские мероприятия против пандемии, я затрудняюсь ответить. По крайне мере, мне об этом ничего неизвестно. Но в нашей камере и в других помещениях соблюдается чистота и порядок. Сами убираем. Тест на коронавирус пока не проводили.

Ранее вы предположили, что определенные силы хотят демонстративно и прилюдно наказать вас в назидание другим. Как думаете, почему выбрали именно вас?

Сейчас в СИЗО ГКНБ из всех задержанных по мартовскому случаю остался только я один. Остальные отправлены под домашний арест, в том числе и те участники митинга, которые при выступлениях позволили себе излишнюю вольность, не связанную с трагической судьбой политика Садыра Жапарова. По мере возможности я как модератор пытался их образумить. Всё это видно из видеоматериалов с митинга.

Отсюда сами делайте выводы.

Я состоявшийся политик с многолетним стажем. Свои политические взгляды всегда выражал открыто, честно и без всякой корысти. Не лебезил ни перед кем. Я очень строго, до фанатизма уважаю и соблюдаю закон. Так что я удобная мишень для тех, кто хочет незаконно продемонстрировать свои мускулы.

Вы не обижены на режим действующего президента в связи со своим задержанием? Как полагаете, с главой государства советовались, прежде чем арестовать вас?

В политике понятия «обиды» не бывает, как и история не терпит сослагательного наклонения. У меня с действующим президентом нет, не было и в дальнейшем не может быть никаких недоразумений. Думаю, о моем задержании он узнал после того, как ему доложили. Как же иначе? Я же не безымянный мальчик, в конце концов. Мы с главой государства знакомы не один год и всегда подчеркнуто уважали друг друга, несмотря на некоторые разногласия в политических взглядах.

Виделись ли вы в СИЗО с другими заключенными политиками? Бывшим президентом или бывшим премьер-министром?

В СИЗО не может быть и речи о встрече с другими заключенными. Здесь установлен очень строгий порядок.

Первую часть интервью арестованного политика читайте по http://www.sayasat.kg/policy/82367-ex-deputy-kanybek-osmonaliyev-told-how-gknb-officers-deceived-him-on-the-day-of-his-detention.html



Источник: vesti.kg