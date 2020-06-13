Ширин Айтматова: Пора идти на выборы и развестись, чтобы больше никого не подставлять

Экс-депутату наконец удалось встретиться с мужем.

Выяснилось, где находятся 350 тысяч долларов, в отмывании которых обвинили Сыргака Кенжебаева

Экс-депутат Жогорку Кенеша, лидер движения «Умут 2020» Ширин Айтматова впервые за долгое время встретилась с мужем Сыргаком Кенжебаевым, который заключен под стражу. Об этом Vesti.kg сообщила она сама.

По ее словам, у Кенжебаева истощение в результате долгого нахождения в СИЗО-1..

- Я встретилась с супругом, он истощен,- сказала Айтматова. - И подумалось мне, что пора идти на выборы, развестись, чтобы больше никого не подставлять. Посвятить свою жизнь борьбе.

Кроме того, по словам бывшей народной избранницы, накануне стало известно, что 350 тысяч долларов, в отмывании которых обвинили ее супруга, находятся на балансе компании, принадлежащей якобы потерпевшему гражданину КНР.

- По заключению аудита бухгалтерии компании выяснилось, что те 350 тысяч долларов, о пропаже которых написал заявитель, находятся на балансе компании,- Ширин Айтматова. - Все на месте, как и ожидалось. Его не должны были задерживать. Думаю, что теперь МВД переквалифицирует это дело в «захват компании», учитывая, что основное обвинение провалилось. Отпустить его просто так не могут.

Напомним, 19 декабря Сыргака Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы по подозрению в мошенничестве на основании заявления китайского бизнесмена. По мнению Айтматовой, арест ее супруга связан с деятельностью движения «Умут 2020», которое занималось расследованиями коррупции среди чиновников.

Источник: vesti.kg