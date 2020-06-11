Депутат Бактыбек Райымкулов: «Такое впечатление, что НПО поддерживают не интересы государства, а своих спонсоров»

На сегодняшний день против выступают только считанные неправительственные организации.

В эфире «Биринчи радио» прошло обсуждение законопроекта о финансовой отчётности некоммерческих организаций, в котором участвовал один из инициаторов — депутат Бактыбек Райымкулов.

В дискуссии Бактыбек Райымкулов пояснил цель законопроекта, а также остановился на зарубежной практике. Инициатор отметил, что законопроект не ставит целью преследование или контролирование, что речь идет даже не об отчетности, а предоставлении только информации, но большинство придерживается мнения «мучаете, чтобы сдавали отчеты». «Здесь рассматривается, что ими же составленные отчеты в Минюст, или же в Налоговую службу, или же разработают в упрощенной форме и предоставят в другой орган [переведено дословно].

На сегодняшний день против выступают только считанные неправительственные организации. Складывается впечатление, что они поддерживают не интересы государства, а своих спонсоров. Или же они опасаются, что перестанут прибывать деньги, в общем, проводят такие действия», — сказал он.

«Посредством законопроекта мы говорим, чтобы были партнерами не только с заграницей, но и работали в партнерстве с государством. Мы им говорим, что если открыто будет выходить перед народом, получат народное доверие, то будут созданы условия для партнерства с правительством», — отметил Бактыбек Райымкулов.

Как сказал инициатор, «на сегодняшний день во всех соседних государствах есть закон, чтобы проверяли неправительственные организации, только у нас такого закона нет». По словам депутата, сейчас они [НПО] сдают данные только в Статкомитет, платят налоги в Налоговую службу и данные по зарплате. Больше ни один орган не проверяет. Представленная информация считается конфиденциальной. «Как оказалось, доступа к данным нет не только у простого народа, но и у правительства и у нас, Жогорку Кенеша. Закон не позволяет. В других странах, в тех же США со свободой слова или Великобритании создана специальная комиссия, которая контролирует прибывающие из-за границы деньги. Они сдают отчет, в каком направлении работают, дают информацию, на что направлены деньги, и если такой информации нет, они не могу вести деятельность в этой стране», — сказал депутат, говоря о зарубежном опыте.

Источник: fakt.kg