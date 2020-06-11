Законность обыска в доме депутата Жумалиева будет определена в суде

По словам адвоката, судебный процесс состоится 18 июня.

Бакытбек Жумашев, адвокат депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева, обратился в Бишкекский городской суд с заявлением о рассмотрении законности обыска в доме своего подзащитного.

Как сообщил Жумашев «Азаттыку», Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) в начале июня провела обыск в доме Жумалиева, а также в «3-4 объектах недвижимости».

«Ничего незаконного найдено не было. Забрали более 20 тысяч долларов, принадлежащих дочери Жумалиева. На каких основаниях забрали деньги, не понятно. Я подал апелляционную жалобу в городской суд на постановление Первомайского районного суда. Потому что разрешение на обыск противоречит нормам закона о статусе депутата Жогорку Кенеша».

По словам адвоката, судебный процесс состоится 18 июня.

В начале мая бывший сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев в своем видеообращении рассказал о богатстве некоторых высокопоставленных чиновников, среди которых было озвучено и имя Кубанычбека Жумалиева. Видео вызвало большой интерес в обществе. Он сказал, что богатство депутата добыто сомнительными способами и достигает $2,5 млрд. Кубанычбек Жумалиев опроверг предъявленные обвинения и обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, потребовав 10 млн сомов.

26 мая Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) сообщила, что выявлено многочисленное имущество, принадлежащее депутату от фракции «Бир Бол» Кубанычбеку Жумалиеву и его близким. В отношении Жумалиева началось расследование по статье «Незаконное обогащение». Список имущества не разглашается, он находится у следователей.

Источник: Азаттык