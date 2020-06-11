Кубат Оторбаев: ОТРК изменит свою политику, если будет отчасти финансироваться кыргызстанцами

Бывший гендиректор Общественной телерадиокорпорации заявил, что необходим соответствующий опрос граждан

ОТРК при выпуске новостных репортажей нередко искажает информацию. Об этом вчера на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, ОТРК проявляет непозволительную роскошь при их тратах на техническое оснащение в размере 50 миллионов сомов.

«То есть вы платите за мультиплекс. Вам не кажется, что это непозволительная роскошь при учете, что на рекламе вы зарабатываете так мало?» - поинтересовался Бекешев.

Его поддержал народный избранник Рыскелди Момбеков, который заявил, что Общественная телерадиокорпорация отказалась писать об объединении партий «Ак Шумкар» и «Ата Мекен».

«Мы вас просили показать об этом сюжет. Но вы запросили деньги как за политическую рекламу, а потом и вовсе отказались. Как так? Еще предвыборная кампания не стартовала, а вы уже делите партии и кандидатов на удобных и неудобных. Такого себе даже Акаев с Карыпкуловым не позволял», - сказал он.

Между тем бывший гендиректор ОТРК Кубат Оторбаев сказал в беседе с Vesti.kg, что политика выпускаемого контента не изменится, если государство продолжит его финансировать. Он предлагает провести соответствующий опрос, чтобы понять, готовы ли кыргызстанцы вносить абонентскую плату.

- Финансирование ОТРК полностью поступает от государства, - напомнил Оторбаев. - Есть другие формы финансирования общественного канала в мире. В Англии и других странах есть абонентская плата. Там граждане ежемесячно платят, как за электричество и остальные услуги. В таком случае канал будет объективнее. В последние годы правления каналом я часто поднимал этот вопрос. Хотя бы 30 процентов от объема, тогда можно было бы что-то требовать от канала.

Источник: vesti.kg