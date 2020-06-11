Феликс Кулов: Если бы я продолжал платить военным, меня бы посадили

Экс-премьер напомнил, почему отмена льгот «воинам-таджикам» была законной.
Военный пенсионер и активист призывает привлечь его за это к ответственности
Требование отменить постановление о лишении участников военных мероприятий на таджикско-афганской границе льгот - это требование нарушить закон. Так на заявление военного пенсионера и активиста Анвара Сартаева ответил бывший премьер-министр Феликс Кулов.
- Отмена постановления правительства от 16 мая 2006 года №357 была бы незаконной, потому что оно принято во исполнение закона «О ветеранах войны, ВС КР и тружениках тыла», - сказал он Vesti.kg. – Разве я мог бы сам против своих ребят принять такое постановление? Но закон есть закон, и мы отменили постановление, руководствуясь законом, а не потому что Кулову что-то не понравилось.
Экс-премьер объяснил, что изначально действие закона «О ветеранах войны, ВС КР и тружениках тыла» не распространялось на кыргызстанских военных, служивших на таджикско-афганской границе. Поэтому льготы им давало особое постановление – от 9 декабря 1992 года № 603 «О распространении льгот, установленных для воинов-интернационалистов, на личный состав подразделения Вооруженных сил КР, выполняющий интернациональный долг по защите государственных интересов КР на таджикско-афганской границе».
Однако позже в правительстве приняли решение отменить это постановление «в целях приведения решения правительства в соответствие с законом», что было сделано постановлением от 16 мая 2006 года №367.
- Если бы этого не сделали, деньги военным платили бы незаконно, - настаивает Кулов. – Если бы я продолжал платить, меня бы посадили, неужели не понятно. Поэтому мы были вынуждены отменить постановление от 9 декабря 1992 года, нравится мне это или нет.
Ранее Vesti.kg сообщало, что в Госкомитете по делам обороны проинформировали, что вернуть льготы кыргызстанским «воинам-таджикам» невозможно, поскольку в бюджете на это нет денег. Так в ГКДО ответили на обращение ветерана Вооруженных сил КР, полковника в отставке Анвара Сартаева.
Ранее активист написал премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву с просьбой отменить постановление правительства КР «О признании утратившим силу постановления правительства КР от 9 декабря 1992 года №603 «О распространении льгот, установленных для воинов-интернационалистов на личный состав подразделений Вооруженных сил КР, выполняющих интернациональный долг по защите государственных интересов КР на таджикско-афганской границе» от 16 мая 2006 года №357.
В июле 2018 года Vesti.kg опубликовало призыв Анвара Сартаева вернуть льготы отечественным военнослужащим, с 1992 по 1999 год сторожившим границу СНГ, проходящую между Таджикистаном и Афганистаном. Он напомнил, что сначала этих воинов приравняли к интернационалистам, но в 2006 году премьер-министр Феликс Кулов отменил это постановление. Полковник в отставке призвал привлечь экс-премьера к ответственности.
Бывший глава кабмина в свою очередь объяснил Vesti.kg, почему, по его мнению, это решение было неизбежным и правильным.
Источник: vesti.kg
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