Пойдет ли Чубак Ажы на парламентские выборы?

Во время своего выступления бывший муфтий КР Чубак Ажы сообщил, что последние 5-6 лет к нему поступают очень много предложений пойти в большую политику.
«Я раньше старался обойти такие вопросы, но, иногда задумываюсь, может когда электорат или простое население просят таким образом помочь и сделать вклад в их жизнь, то может я избегаю от оказания помощи? Я раньше работал в ДУМК (Духовное управление мусульман Кыргызстана), поэтому знаком с принципами работы организации. Вот думаю скоро сделать конкретное заявление по поводу моего участия или не участия на парламентских выборах осенью», - сказал священнослужитель в своем выступлении на радио.
Источник: media-center.kg
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