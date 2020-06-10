(Видео) Ташиев: Мы остановили сепаратистов во время июньских событий. Лишь потом власть направила войска 

Экс-депутат рассказал, как в 2010 году они с Садыром Жапаровым подавляли беспорядки на юге
Бывший депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев в интервью радио “Марал FM” рассказал, как он и его сторонники остановили бесчинство сепаратистов во время июньских событий на юге в 2010 году.
По его словам, он не ожидал, что в стране произойдут такие столкновения.
- Когда начались эти события, я был в Бишкеке, - вспоминает Ташиев. - Как только я услышал об этом, мы с Садыром Жапаровым выехали в Ош с 10 машинами. По дороге к нам присоединились люди, и мы прибыли в Ош уже с 1000 машинами.
Политик рассказал, что у входа в город, в селе Фуркат, их встретили 5 тысяч человек.
- Мы должны были сохранить безопасность народа, - подчеркнул Ташиев. - Когда мы приехали в село Фуркат, там нас ждали 5000 человек. Они не могли попасть в город, так как сепаратисты открыли огонь, никого не пускали, и многие люди там погибли. Мы все-таки прорвались через это село с 10 000 человек. Только после этого сепаратисты прекратили бесчинствовать в городе. Они там властвовали и делали что хотели, мучали народ. Никого из правоохранительных органов они не слушали. Когда мы явились в город, то смогли остановить их. Только после нас государственная власть отреагировала и выслала войска.
Ташиев отметил, что никто из членов правительства не дал оценку ситуации.
- Почему я это говорю? Это наша история, - отметил политик. — Несколько наших ребят погибли тогда, было сотни раненых. И до сих пор никто не оценил и не расследовал эту историю.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!