(Видео) Ташиев: Мы остановили сепаратистов во время июньских событий. Лишь потом власть направила войска

Экс-депутат рассказал, как в 2010 году они с Садыром Жапаровым подавляли беспорядки на юге

Бывший депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев в интервью радио “Марал FM” рассказал, как он и его сторонники остановили бесчинство сепаратистов во время июньских событий на юге в 2010 году.

По его словам, он не ожидал, что в стране произойдут такие столкновения.

- Когда начались эти события, я был в Бишкеке, - вспоминает Ташиев. - Как только я услышал об этом, мы с Садыром Жапаровым выехали в Ош с 10 машинами. По дороге к нам присоединились люди, и мы прибыли в Ош уже с 1000 машинами.

Политик рассказал, что у входа в город, в селе Фуркат, их встретили 5 тысяч человек.

- Мы должны были сохранить безопасность народа, - подчеркнул Ташиев. - Когда мы приехали в село Фуркат, там нас ждали 5000 человек. Они не могли попасть в город, так как сепаратисты открыли огонь, никого не пускали, и многие люди там погибли. Мы все-таки прорвались через это село с 10 000 человек. Только после этого сепаратисты прекратили бесчинствовать в городе. Они там властвовали и делали что хотели, мучали народ. Никого из правоохранительных органов они не слушали. Когда мы явились в город, то смогли остановить их. Только после нас государственная власть отреагировала и выслала войска.

Ташиев отметил, что никто из членов правительства не дал оценку ситуации.

- Почему я это говорю? Это наша история, - отметил политик. — Несколько наших ребят погибли тогда, было сотни раненых. И до сих пор никто не оценил и не расследовал эту историю.

Источник: vesti.kg