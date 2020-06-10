Бектур Асанов: Депутаты в очередной раз доказали, что являются марионетками в руках олигархов

Бишкек, "Саясат. kg". Экс-депутат Бектур Асанов связывает уход депутатов «оптом» с их зависимым положением.

Среди депутатов стало заразным отказываться от мандата за месяц до окончания срока деятельности 6-го созыва. Первым показал пример депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев, который написал заявление об уходе с депутатства, как будто в первый раз увидел проделки 6-го созыва. После него изъявили желание сдать свой мандат депутаты от «Кыргызстана» Алмазбек Эргешов, Жаныбек Исаев и Руслан Чойбеков. Сегодня стало известно об уходе еще одного нардепа — лидера парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбека Баатырбекова.

Примечательно, что депутаты один за другим покидают стены парламента, как будто ужаленные змеей. Можно было бы понять такой демарш, если бы до конца деятельности парламента этого созыва оставался хотя бы год. Неужели им стало так уж невтерпеж, и они не могли потерпеть один месяц, ведь просидели же они в парламенте 5 лет!

Экс-депутат Бектур Асанов связывает уход депутатов «оптом» с их зависимым положением.

«Это ещё один признак того, что наши депутаты несамостоятельные. В очередной раз доказано, что они являются марионетками в руках политических клановых групп, олигархов. Очевидно, что это характерно для партий-клонов, искусственно созданных, без позиции», — сказал экс-депутат сайту «Саясат. Kg».

По словам Б. Асанова, руководители-олигархи продемонстрировали, что могут убрать кого угодно и привести кого угодно, распоряжаясь парламентом, как захотят. Одного месяца вполне достаточно для приставки «экс» в досье последующих кандидатов, занявших вакантные депутатские места. Ну а партийные руководители как лидеры, исполнившие свое обещание, с чистой совестью пойдут на следующие выборы, и к ним выстроится очередь желающих стать депутатами, в итоге появится возможность сторговаться с властью.

«Эти же лица будут пытаться попасть в следующий созыв парламента. Но, по-моему, такого не будет. Сегодня другое время, другие народ и президент. Не будет так, как рассчитывают олигархи», — заключил Бектур Асанов.