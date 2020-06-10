Редакции также сообщили, что в ближайшее время чиновник сам выступит с заявлением о своем уходе.
Глава Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев подал в отставку. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.
Причиной для отставки стал тот факт, что Дастан Догоев собирается покинуть пределы Кыргызстана. Он поступил в Гарвард.
Редакции также сообщили, что в ближайшее время чиновник сам выступит с заявлением о своем уходе.
Источник: 24.kg
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