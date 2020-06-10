Дастан Догоев подал в отставку

Редакции также сообщили, что в ближайшее время чиновник сам выступит с заявлением о своем уходе.

Глава Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев подал в отставку. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Причиной для отставки стал тот факт, что Дастан Догоев собирается покинуть пределы Кыргызстана. Он поступил в Гарвард.

Редакции также сообщили, что в ближайшее время чиновник сам выступит с заявлением о своем уходе.

Источник: 24.kg