(Видео) «Вот такая рабочая атмосфера». Дастан Бекешев показал пустой зал во время заседания ЖК

Сегодня на повестке дня у народных избранников 15 вопросов

Депутаты ЖК в очередной раз не пришли на пленарное заседание. Видео, на котором виден пустой зал заседаний Жогорку Кенеша, выложил в Сеть депутат Дастан Бекешев.

«Вот такая у нас рабочая атмосфера», - иронично подписал публикацию парламентарий.

Между тем сегодня на повестке дня Жогорку Кенеша 15 вопросов, среди которых изменения в Земельный, Жилищный, Бюджетный и Налоговый кодексы.

Источник: vesti.kg