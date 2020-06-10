(Видео) «Вот такая рабочая атмосфера». Дастан Бекешев показал пустой зал во время заседания ЖК

Сегодня на повестке дня у народных избранников 15 вопросов
Депутаты ЖК в очередной раз не пришли на пленарное заседание. Видео, на котором виден пустой зал заседаний Жогорку Кенеша, выложил в Сеть депутат Дастан Бекешев.
«Вот такая у нас рабочая атмосфера», - иронично подписал публикацию парламентарий.
Между тем сегодня на повестке дня Жогорку Кенеша 15 вопросов, среди которых изменения в Земельный, Жилищный, Бюджетный и Налоговый кодексы.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!