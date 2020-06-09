Курсан Асанов о событиях на юге: До сих пор перед глазами стоят слезы и крики людей

Экс-замглавы МВД вновь поблагодарил своих коллег, которые помогали ему наводить порядок во время июньских событий 2010 года

К десятилетию июньских событий на юге Кыргызстана экс-замглавы МВД Курсан Асанов, назначенный тогда комендантом города Ош, обнародовал свое обращение.

Он рассказал, как город был окутан черным дымом, и в воздухе витал запах смерти.

«Июньские события 2010 года, к сожалению, оставили черный отпечаток в нашей истории. Из-за провокаторов и третьих сил была пролита кровь невинных людей и сотрудников. До сих пор у меня перед глазами стоят слезы матерей, детей, которые лишились родителей, женщин, потерявших мужей, и родителей, дети которых погибли.

В июне 2010 года я видел в глазах людей их чувства. Тогда они были напуганы и в отчаянии. В эти жаркие июньские дни все горело, было окружено черным дымом, воздух заполнил запах смерти, в какой бы дом ни заходил - был страх, недоверие, крики и плач.

В такой момент они нуждались в защите, в вере и надежде. Как комендант я приложил все усилия, чтобы спасти людей, находящихся в таком положении, и дать надежду на то, что будет хорошая жизнь. Сохранение целостности, единства и стабильности Кыргызстана было нашей главной целью и задачей.

Власть, особенно аксакалы и выдающиеся сыновья и дочери нашего народа, предпринимали усилия, чтобы облегчить страдания в этой ситуации и добиться мира и спокойствия. Я рад, что тогда участвовал в стабилизации ситуации.

Как комендант города Ош того времени хотел бы выразить благодарность моим коллегам, правоохранительным органам, ветеранам и патриотам, которые пришли на помощь обычным людям в трудные времена, за их непосредственную помощь мне в установлении мира и стабильности.

Их труд и героизм никогда не будут забыты!

Эти тяжелые дни прошли. Слава Богу, сейчас в нашей стране мир и стабильность, укрепилось единство нашего народа.

Сегодня десятая годовщина этой трагедии. Я убежден, что кыргызский народ и люди всех национальностей, живущие на нашей земле, почувствуют, насколько ценно жить в мире и спокойствии, и никогда не допустят такой трагедии!

Желаю Кыргызстану мира, стабильности и процветания!», - говорится в заявлении Асанова.

Напомним, в июне 2010 года на юге Кыргызстана произошли межнациональные столкновения.

По официальным данным, погибло 446 человек, а около 2 тысяч граждан получили различные травмы.

Без вести тогда пропало 57 человек, из которых 19 не найдены по сей день.

Источник: vesti.kg