(Видео) Сапар Исаков приговорен к 18 годам и к возмещению ущерба в 247 млн сомов, Мире Карыбаевой назначен штраф в 260 тыс. сомов

В Первомайском районном 9 июня вынесли приговор по делу реконструкции исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате.

По делу проходят экс-премьер-министр Сапар Исаков и экс-советник президента Мира Карыбаева.

Судья Марат Садыков, под председательством которого проходит процесс, признал виновными Исакова и Карыбаеву.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков признан виновным по ст.319 («Коррупция») УК КР, ему назначено наказание в совокупности в виде 18 лет лишения свободы с возмещением ущерба в размер 247 млн 650 тыс.

Ранее Сапар Исаков был признан виновным по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Бывший заведующий отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата президента Мира Карыбаева признана виновной по ст.320 («Злоупотребление должностным положением») УК КР и назначит наказание выплатить штраф в размере 260 тыс. сомов.

Генпрокуратура ранее возбудила уголовные дела по ремонту Исторического музея и строительству ипподрома в Чолпон-Ате. Дела были объединены в одно производство.

По данным следствия, общий ущерб, причиненный государству, составил 247 млн сомов: по музею – 101,6 млн сомов, по ипподрому – 145,9 млн сомов.

По делу Исторического музея проходили 6 подозреваемых. Четверо из них — Алмаз Абдыкаров, Улукбек Матисаков, Шайбек Атамбеков и Айдарбек Мендеев — заключили соглашение о сотрудничестве со следствием.

Источник: svodka.akipress.org