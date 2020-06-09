Кудрет Чайчабаров: «Чубак ажы должен идти на выборы!»

Наш коллега Кудрет Тайчабаров написал на своей странице в социальной сети мнение о том, что «Чубак ажы должен идти на выборы».

«Надо ли Чубаку ажы идти в депутатство? Да, надо. Во-первых, депутат — это представитель народа, а 80% населения Кыргызстана — мусульмане. И почему бы не пойти от имени этих 80% избирателей? Я говорил ажыке по данному поводу. Но он уклонился от прямого ответа. Теперь его мнение изменилось. Говорит, что поступают предложения и ближайшее время он может сделать обращение по данному поводу.

Просьба к ажыке, чтобы не расплескал авторитет, зарабатываемый на протяжении многих лет, присоединившись к партии власти, баев-манапов. Если решите стать депутатом, то скажите открыто, будем собирать вокруг вас испытанные временем новые лица, у которых нет денег. Если одобрите это предложение, то мы поймём так, что у вас действительно имеется желание внести перемены в страну, а если примите предложение власти или старых политиков, что мы поймём так, что вам просто нужен мандат.

Думаю, что если Чубак ажы пойдёт в парламент, то будет вблизи говорить депутатам-рвачам, что за неправедные дела расплата рано или поздно придет, будет призывать к совести, стыдить продающих свои голоса, не утаивать неправильные дела в парламенте, увеличив таким образом число богобоязненных и честно работающих. Да, по Конституции мы светское государство, однако в демографическом составе превалируют мусульмане, поэтому закону соответствует, если один образованный улем будет сидеть представителем в ЖК, соответствует требованию и желанию народа.

Уважаемый Чубак ажы, если согласны возглавить новые лица и создать новую партию, то ради будущего большинство послужили бы», — говорит Тайчабаров.

Источник: aryba.kg