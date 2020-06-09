Сапар Исаков просит суд оправдать Миру Карыбаеву по делу Исторического музея

Он передал слова благодарности бывшего премьер-министра Мире Карыбаевой.
В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.
В суде проходят прения сторон.
Адвокат Нурбек Токтакунов отметил, что защита изучила все документы, которые, по мнению обвинения, доказывают вину бывшего премьер-министра Сапара Исакова, но так и не нашла в них оснований.
«Ваша честь, сторона защиты просит вынести оправдательный приговор. За отсутствием в действиях Сапара Исакова состава преступления», — обратился к суду адвокат.
Он передал слова благодарности бывшего премьер-министра Мире Карыбаевой.
«Мира Аскеровна, я глубоко сожалею, что вы попали в эту историю. Но вы не предали, не заключили сделку со следствием. Пусть меня осудят, но прошу оправдать Миру Карыбаеву», — цитирует слова Сапара Исакова представитель защиты.
Отметим, бывший премьер-министр отказался участвовать в прениях сторон.
Ранее прокурор попросил лишить свободы Сапара Исакова в совокупности сроком на 20 лет с конфискацией имущества по статье 319 «Коррупция» УК КР, а также выплатить ущерб государству более 247 миллионов сомов. Миру Карыбаеву гособвинение просит признать виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР плюс выплатить 260 тысяч сомов.
Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!