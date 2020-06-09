Каныбек Иманалиев, депутат ЖК: «Каждый приходит на должность депутата с различными намерениями»

Многие прекрасно об этом знают.

— Почему многие народные избранники начинают поднимать народные проблемы только ближе к выборам? С какой целью они вдруг начинают часто навещают простых людей?

— У каждого человека есть свои цели. Если одни действительно хотят послужить народу, то другим интересно получить определенный статус, еще одни хотят защитить собственный бизнес. Многие прекрасно об этом знают.

Источник: газета «Факты.kg» №12 от 09.06.2020 / стр. 7