(Видео) Движение «Чон Казат» пожаловалось Сооронбаю Жээнбекову на давление со стороны правоохранителей

Еще один лидер «Чон Казата» Сыймык Жапыкеев в свою очередь заявил, что борьба с коррупцией в Кыргызстане - пустые слова.

«Если в нас видят врагов народа, то пусть расстреляют, арестуют, что нам теперь делать?!»

Движение «Чон Казат» написало обращение президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором говорится о давлении со стороны правоохранительных органов. Письмо адресовано главе государства, а также руководителю аппарата президента Досалы Эсеналиеву.

В прямом эфире в социальной сети Facebook лидеры движения Канат Хасанов и Максат Мамытканов сообщили, что просят в встрече с Сооронбаем Жээнбековым.

«Идут проверки имущества наших родственников, также проверку устроили и в доме отца Каната Хасанова, который тяжело болен. Мы не воры. За нами никто не стоит - ни Матраимов, ни Бакиев, ни Акаев, только народ. Мы, наоборот, выступаем за борьбу против коррупционеров. Но теперь оказывают давление на нас. Наши матери плачут, переживают, что нас посадят. Почему государство против наших добрых намерений?

Если нас видят врагами, то пусть расстреляют, арестуют, что нам теперь делать?!», - прокомментировал Мамытканов.

Еще один лидер «Чон Казата» Сыймык Жапыкеев в свою очередь заявил, что борьба с коррупцией в Кыргызстане - пустые слова.

«Оказывается, у нас борьба с коррупцией и свобода слова - это пустые слова. Власть, не делайте из нас врагов народа. Прекратите проверять вплоть до кошар. Если президент борется с коррупцией, то пусть поможет «Чон Казату». Если они и очищают власть от взяточников, то почему тогда нас колпашат? Нас таскают по допросам и судам, я что, бандит? Мы же не враги народа! Уважаемый президент, начальник ГСУ МВД КР устроил беспредел, угрожал посадить. По Конституции мне должны были приставить охрану и выдать премию, но сейчас выставляют преступником», - сказал Жапыкеев.

Источник: vesti.kg