Кыргызстан не исключает отзыва своих представителей в ЕАЭС и бойкота союза

Кыргызстан не исключает отзыва своих представителей в ЕАЭС и бойкота работы союза.
Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил министр экономики Санжар Муканбетов.
По его словам, Кыргызстан сейчас пытается в рамках регламента решить все проблемы в ЕАЭС.
«Сегодня состоится заседание ЕАЭС по проблемам на границе. Мы сейчас идем по регламенту. У нас есть последний механизм воздействия — это отозвать наших министров. Тогда не будет кворума и не будет принято никаких решений», — сказал Санжар Муканбетов.
Отметим, на прошлом заседании комитет снял с повестки все вопросы по ЕАЭС из-за проблем на кыргызско-казахской границе.
Напомним, с конца мая Казахстан усилил контроль на кыргызско-казахской границе. В результате за несколько дней с кыргызской стороны скопились около 300 большегрузных машин, которые направлялись с товарами на рынок ЕАЭС.
Источник: 24.kg
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