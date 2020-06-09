“Ата Мекен Жаны дем”: Объединились, чтобы не стать аутсайдерами?

Политический сезон в Кыргызстане уже начал набирать свои обороты.

Президент еще не объявил о предвыборной гонке в Жогорку Кенеш для VII созыва, как уже в обществе не утихают разговоры о политике и депутатах. Отдельные политики и политические партии уже громко заявили о себе, представляя свои кричащие лозунги. «Мы будем бороться с коррупцией» – эта избитая фраза стала самой популярной в программе и лозунгах политобъединений. Одним из первых о борьбе с нечистыми на руку заявило движение «Умут 2020», позже об этом объявили «чон казатовцы» и лидер новообразованного альянса «Ата Мекен Жаны дем» Жанар Акаев. Последнее политобъединение, в которое вошли политики Омурбек Текебаев, Темир Сариев, Рыскельди Момбеков, активисты Тилек Токтогазиев и Азамат Темиркулов, стало неожиданным для кыргызстанцев. Напомним, что в феврале Жанар Акаев с помпой презентовал свою партию КЛДП, с которой намеревался пойти на выборы. Однако, по словам политолога Марса Сариева, без объединения у молодого политика было бы мало шансов занять заветное кресло в парламенте.

«Жанар Акаев и другие фигуры не смогли бы по отдельности набрать голоса, была бы совсем проигрышная позиция. А сейчас такой эффект синергетики, они хорошо друг друга дополняют. В партии собрались политики, которые отодвинуты от действующей власти, за счет этого они наберут электорат, не поддерживающий власть. Отмечу, что в парламент проходят партии, которые не настроены радикально оппозиционно. А эта партия заявляет, что будет в оппозиции, но это естественно в кавычках. Это хорошо продуманный ход. У Омурбека Текебаева хорошие рейтинги, у него некий ореол борца. Жанар Акаев один из немногих, кто активно проработал в парламенте, у него есть своя электоральная база, также в альянсе неправительственные организации, ориентированные на молодежь и запад. Парламент в любом случае сформируется провластный», – отмечает Сариев.

В декларации, которую подписали политики, говорится, что они объединяются под слоганом «Жаны Дем» или «Новое Дыхание».

«Наша цель – обновление политических сил, способное вдохнуть новые силы в наш Кыргызстан. И мы рассчитываем на конструктивное сотрудничество со всеми политическими партиями и гражданским обществом», – говорится в документе.

Однако многие усомнились в обновлении, так как альянс новый, а лица все те же. В 2010, 2015 годы показали невысокий рейтинг объединившихся партий. В 2015 году «Ата Мекен» заняла последнее место в списке, прошедших в Жогорку Кенеш, преодолев семипроцентный порог на 0,57%. В 2010-м удалось собрать чуть больше 10%. В том же году партия Темира Сариева «Ак Шумкар» набрала менее 3%.

Сейчас же «старые волки» делают ставку на прогрессивную молодежь. Лидером предвыборной гонки объявлен Жанар Акаев.

Между тем в обществе не совсем доверяют новому политобъединению. Многие считают, что уже бывалые политики, прикрываясь молодежью, намереваются получить кресла в парламенте. Однако насколько это мнение оправданно, покажет время.

Источник: reporter.kg