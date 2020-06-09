Сапар Исаков отказался участвовать в заключительном судебном процессе по делу о реконструкции Исторического музея

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня проходит очередное заседание по делу о реконструкции Исторического музея и ипподрома.
В зале суда председательствует судья Марат Сыдыков, который зачитал заявление экс-премьера Сапара Исакова.
«В связи с тем, что ранее судья Сыдыков удалил меня с судебного процесса, я не имел возможность участвовать в допросе свидетелей по этому делу. Также считаю, что это дело политическое и мотивированное. Поэтому я не считаю нужным принимать дальнейшее участие в судебном процессе», — говорится в заявлении.
Конвойная служба составила соответствующий акт о том, что Сапар Исаков отказался выходить из камеры и участвовать в судебном процессе.
Напомним, что 17 декабря 2019 года судья удалил Сапара Исакова удалил из зала заседаний с формулировкой «за систематическое нарушение порядка судебного разбирательства. После этого Сапар Исаков ни разу не был доставлен на судебные процессы, так как отказывался принимать в них участие.
Сегодня заканчиваются прения сторон по данному судебному процессу и, возможно, судья вынесет приговор.
Напомним, Сапару Исакову и еще пятерым чиновникам предъявили обвинение по делу о реконструкции исторического музея и ипподрома.
По данным Генпрокуратуры, общий ущерб, причиненный государству, составил 247 миллионов сомов, по музею — 101,6 миллиона сомов, по ипподрому — 145,9 миллиона сомов.
Ранее бывший премьер Сапар Исаков был осужден по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Приговор — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник: Элгезит
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