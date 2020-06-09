Лидер фракции «Кыргызстан» Алмаз Баатырбеков написал заявление о сложении полномочий депутата ЖК

Его место может занять Бейшенаалы Нурдинов.

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмаз Баатырбеков написал заявление о сложении полномочий депутата Жогорку Кенеша.

Как стало известно, его уход связан с подготовкой к выборам в парламент осенью 2020 года.

Его место может занять Бейшенаалы Нурдинов.

Днем ранее еще один депутат этой же партии Руслан Чойбеков сложил полномочия по собственному желанию.

Источник: kg.akipress.org