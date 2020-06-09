Адвокат Сапара Исакова: Сегодня суд может вынести решение

В Первомайском районном суде столицы рассматривается дело о коррупции при реконструкции Государственного исторического музея
В Первомайском районном суде Бишкека сегодня продолжится рассмотрение дела о коррупционных схемах при реконструкции Государственного исторического музея.
Заседание назначено на 10.30.
Как сообщил адвокат обвиняемого в коррупции бывшего премьер-министра Сапара Исакова Бакытбек Автандил уулу, возможно, сегодня суд вынесет приговор.
Напомним, ранее гособвинение попросило переквалифицировать обвинение экс-заведующей отделом аппарата президента Миры Карыбаевой, потому что не нашло доказательств ее причастности к преступлению.
Позже прокурор попросил суд признать ее виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР и выплатить 260 тысяч сомов в виде штрафа.
Бывшему премьеру Сапару Исакову обвинение просит дать 20 лет лишения свободы.
Источник: vesti.kg
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