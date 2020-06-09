Адвокат Сапара Исакова: Сегодня суд может вынести решение

В Первомайском районном суде столицы рассматривается дело о коррупции при реконструкции Государственного исторического музея

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня продолжится рассмотрение дела о коррупционных схемах при реконструкции Государственного исторического музея.

Заседание назначено на 10.30.

Как сообщил адвокат обвиняемого в коррупции бывшего премьер-министра Сапара Исакова Бакытбек Автандил уулу, возможно, сегодня суд вынесет приговор.

Напомним, ранее гособвинение попросило переквалифицировать обвинение экс-заведующей отделом аппарата президента Миры Карыбаевой, потому что не нашло доказательств ее причастности к преступлению.

Позже прокурор попросил суд признать ее виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР и выплатить 260 тысяч сомов в виде штрафа.

Бывшему премьеру Сапару Исакову обвинение просит дать 20 лет лишения свободы.

Источник: vesti.kg