Турат Аким: "Многопартийный государственный строй или госсистема по-текебаевски – это абсолютно мёртвая модель"

Почему феномен текебаевского парламентаризма – безответственность

Весь Кыргызстан гудит от того, что вокруг Омурбека Текебаева (лидера партии «Ата Мекен») собрались известные и совсем молодые политики, готовые стать депутатами Жогорку Кенеша уже буквально через 5 месяцев. От (типа нового) политпроекта «Ата Мекен – Жаны дем» многие ликуют, кто-то удивлён, а кто-то и разочарован. Не секрет, что последние 10 лет страна, общество и власть КР «живут и процветают» именно по лекалам Конституции-2010, которую сочинил Омурбек Чиркешович. Много чего творилось внутри и вокруг его партгоссистемы, но, как говорится, коротка человеческая память…

Далеко ходить не будем: кульминацией 10-летнего конституционного строя по-текебаевски стал тот факт, что парламент Кыргызстана (точнее, VI созыв ЖК) оказался «сопливым» (чимкирик). Ибо многопартийная модель текебаевского парламентаризма оказалась ужасно безответственной, хотя написана кровью погибших 93 ребят на площади Ала-Тоо и у себя дома от ранений.

Даже последние драматические моменты Кыргызстана (коронавирус и кровавые конфликты в Баткене) показали, что многопартийный государственный строй или госсистема по-текебаевски – это абсолютно мёртвая модель.

Сопливый ЖК не выразил никакой позиции по этим животрепещущим вопросам бытия – молчок и тишина. Депутаты заняты только будущими выборами (перебежками и перегруппировками), то есть желанием и дальше быть у кормушки, а Баткен им по барабану.

Теперь ответ на вопрос, почему теория многопартийного парламентаризма по-текебаевски в реальности абсолютно безответственная система.

Дело в том, что Конституцию на крови 7 апреля писал самый опытный, умный, прожжённый и весьма коварный политик, который имел почти 30-летний опыт депутатства, интриг, махинаций, госизмен и даже преступлений.

Да, Омурбек Текебаев – закалённый боец и политик, но в основе своей писанины (Конституции-2010) он подсознательно имел цель: депутат ЖК должен быть неуязвим, избегать всех ловушек и в реальности ни за что не отвечать.

Он прекрасно помнил свою бурную биографию, все провалы и скандалы: наркотрафик, порнороман с женщиной, госпереворот, мародёрства и прочее. Вот вам и феномен текебаевской Конституции – партдепутаты ЖК ни за что в стране не отвечают, то есть абсолютно безответственны. И по этой бездарной Конституции мы выберем новый безответственный VII созыв ЖК аж до 2025 года?!

А не пора ли ограничить сроки депутатства политическим шарлатанам, которые вот уже 30 лет бессменно ведут страну к развалу…

Скажите, что полезного сделал Текебаев, кроме интриг, скандалов и госпереворотов? Не мы плохие, а Конституция плохая… Не власть плохая, а жизнь плохая. Вот так и вешает он лапшу на уши народа…

Турат АКИМ

Источник: https://delo.kg/?p=56018