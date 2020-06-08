(Видео) Сын бывшего президента Сеидбек прокомментировал слова спикера ЖК об Алмазбеке Атамбаеве

Сын бывшего президента Сеидбек прокомментировал слова спикера парламента Дастана Джумабекова об Алмазбеке Атамбаеве.
«Спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастан Джумабеков в своем интервью высказался, что положительными качествами Сооронбая Жээнбекова являются богобоязненность и борьба с коррупцией, а отрицательных качеств у него нет. Что касается, Алмазбека Атамбаева, то положительными качествами в нем, спикер отметил только игру на гитаре, а отрицательными назвал заведенные на него уголовные дела», — написал на своей странице Facebook Сеид Атамбаев.
«Можно только гордится тем, что такой необразованный, малограмотный, вороватый, хитрый и клановый спикер ненавидит Алмазбека Шаршеновича. То, что Атамбаева ненавидят такие, как Джумабеков, наглядно доказывает честность и справедливость Атамбаева», — заключил он.
Видео с интервью спикера ЖК Дастана Джумабекова опубликовали в Telegram-канале «Короче».
Источник: Элгезит
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