Жанар Акаев будет Первым номером «Ата Мекена»?

Становится известно об ожидающемся приходе в эту команду и Рыскелди Момбекова.

Стало известно, партия ЛДПК под началом Жанара Акаева пойдет на выборы, объединившись с «Ата-Мекеном». Поскольку судебное дело Омурбека Текебаева в полной мере пока не завершено, и он стоит в положении стреноженного за четыре конечности скакуна, пока сомнительно, что поучаствует в больших призовых скачках. При отсутствии полной уверенности, что возглавит свою команду, в политическом отношении правильный шаг — освободить место Жанару, более-менее завоевавшему симпатии народа. Нынче команда Омуке намерена выставить Жанара наконечником копья, а самой постоять несгибаемым древком. Становится известно об ожидающемся приходе в эту команду и Рыскелди Момбекова. Известно также о завершении переговоров с Темиром Сариевым. Оказалось, люди из партии Республика, не предавшие Бабанова и стоящие до конца, тоже ведут переговоры о подписании соглашения с целью сотрудничества с данной группой. Как только решится финансовый ресурс этих действий, считай, собранная Омуке и Жанаром группа укрепила возможность прийти одной из первых за приз.

Источник: газета «Жаны ордо» №8 от 05.06.2020/стр.10