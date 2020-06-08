Камчыбек Ташиев: Для меня доверие народа важнее денег и власти!

Бишкек, “Саясат. kg”. Можно приветствовать объединение, устремление и усилия к одной цели.

Намерение партий «Ата Мекен», «Ак Шумкар» и «Жаны дем» идти одним курсом под флагом «Ата Мекена» стало первым предвыборным блоком.

Мы поинтересовались мнением председателя партии «Ата-Журт» , политика Камчыбека Ташиева по данному поводу. Политик в данное время находится в горах, мы связались с ним по телефону и уговорили дать краткое интервью.

— Камчыбек Кыдыршаевич, наверняка вы слышали новость, что ряд партий собираются под одним флагом. Каково ваше мнение о новом блоке?

— Самое хорошее. Можно приветствовать объединение, устремление и усилия к одной цели.

— Вы подумываете об объединении перед выборами с какой-либо стороной?

— В прошлом мы уже проходили процесс объединения. Теперь намерение реализовать эти наши действия, исполнить желание народа.

— Вы намерены участвовать на парламентских выборах?

— Если народ поддержит, то пойду. А если не буду уверен в поддержке избирателей и победе, то не пойду. Должны быть избраны те, поддерживает народ.

— Вашей подготовки что-то незаметно...

— Для меня подготовка — доверие народа, а не деньги или власть.