«Союз Текебаева, Сариева и Акаева создан, чтобы пойти на выборы в складчину»

Эксперт уверен, что по отдельности этим старым политикам вообще ничего «не светит»

Политический союз «Ата Мекена», «Ак Шумкара» и КЛДП очень похож на прозападный проект, который должен стать противовесом президентской партии на грядущих парламентских выборах. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Марс Сариев.

- Омурбек Текебаев старался развить в Кыргызстане парламентаризм, и западные ценности ему не чужды, Жанар Акаев придерживается похожих взглядов, об этом говорит название его партии, - отметил эксперт. - Остальные члены альянса также двигаются в этом русле. Я еще ранее предполагал, что Текебаев получил поддержку Запада, ведь в последнее время он начал позволять себе более резкие высказывания против власти.

Марс Осмонкулович добавил, что созданный альянс может получить хорошую поддержку неправительственного сектора и активной молодежи.

- Пока точно неизвестно, каким образом будет сформирована партия власти, но уже сейчас ясно, что тот же «Биримдик» в своей программе выступает за Евразийскую интеграцию, - сказал он. - В нашей стране власть сейчас пытается убрать с политической арены всех недовольных, и такие «ненужные» власти политики могут примкнуть к альянсу Текебаева, Сариева и Акаева.

Другой политолог Аркадий Гладилов, наоборот, уверен, что новому политическому объединению ничего не светит на выборах в парламент.

- Мне сложно представить, что может объединять этих политиков, - отметил он в разговоре с Vesti.kg. - Общей идеологии и идей у объединенных партий нет. Мы все знаем, кто лидер «Ак Шумкар», но никто не знает, какие у них цели и принципы. Сейчас Текебаев, Сариев и Акаев пытаются наростить свой потенциал, но сделать это им будет непросто. Еще пять лет назад лидеров «Ата Мекена» и «Ак Шумкара» народ поддерживал, но сейчас у них нет электората.

Политолог добавил, что еще одной причиной создания нового альянса мог стать недостаточный капитал каждого из политиков.

- Наверное решили, что пойти на выборы в складчину будет проще, - предположил он. - По отдельности им вообще ничего не светит. Но если два бедных человека объединятся, богаче они не станут. Это как в математике: ноль, помноженный на ноль, дает ноль.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что партии «Ата Мекен», «Ак Шумкар», «Жаны Дем», КЛДП, а также депутат Рыскелди Момбеков и представитель движения «За зеленую экономику» Азамат Темиркулов объединились, чтобы вместе пойти на грядущие парламентские выборы.

Источник: vesti.kg