Туйгунаалы Абдраимов: Ухожу в оппозицию!

В этой связи пойду на осенние парламентские выборы, объединившись со старыми, чистыми членами СДПК. Ухожу в оппозицию!

Экс-глава Чуйской области заявил, что будущее Кыргызстана в опасности. Он намерен объединиться со старыми членами СДПК

Бывший полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов в интервью газете "Азия ньюс" заявил о том, что намерен быть в оппозиции на предстоящих парламентских выборах.

- Будущее страны в опасности, - отметил он. - В этой связи пойду на осенние парламентские выборы, объединившись со старыми, чистыми членами СДПК. Ухожу в оппозицию!

Источник: vesti.kg