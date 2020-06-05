Туйгунаалы Абдраимов: Ухожу в оппозицию!

В этой связи пойду на осенние парламентские выборы, объединившись со старыми, чистыми членами СДПК. Ухожу в оппозицию!
Экс-глава Чуйской области заявил, что будущее Кыргызстана в опасности. Он намерен объединиться со старыми членами СДПК
Бывший полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов в интервью газете "Азия ньюс" заявил о том, что намерен быть в оппозиции на предстоящих парламентских выборах.
- Будущее страны в опасности, - отметил он. - В этой связи пойду на осенние парламентские выборы, объединившись со старыми, чистыми членами СДПК. Ухожу в оппозицию!
Источник: vesti.kg
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