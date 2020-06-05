Парламентарии Узбекистана и Кыргызстана обсудили приграничный конфликт в Сохском районе

В этой связи предложено в ближайшее время провести очередное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
Накануне, 4 июня, состоялась беседа в формате видео-диалога первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса, сопредседателя межпарламентской комиссии по сотрудничеству Узбекистана и Кыргызстана Содика Сафоева с вице-спикером Жокорку Кенеша Кыргызстана, сопредседателем данной межпарламентской комиссии Мирланом Бакировым.
В ходе беседы стороны выразили серьезную озабоченность в связи с произошедшими последними событиями на границе двух государств, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
В этой связи предложено в ближайшее время провести очередное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
Вице-спикер парламента Кыргызстана М.Бакиров подчеркнул, что высоко оценивает и ценит нынешнее состояние двусторонних отношений. «Мы должны как зеницу ока беречь наше сотрудничество, наполняемое новым смыслом и содержанием», - сказал он.
По завершению беседы стороны выразили готовность продолжить регулярный диалог по развитию сотрудничества между двумя странами.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!