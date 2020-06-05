Парламентарии Узбекистана и Кыргызстана обсудили приграничный конфликт в Сохском районе

В этой связи предложено в ближайшее время провести очередное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Накануне, 4 июня, состоялась беседа в формате видео-диалога первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса, сопредседателя межпарламентской комиссии по сотрудничеству Узбекистана и Кыргызстана Содика Сафоева с вице-спикером Жокорку Кенеша Кыргызстана, сопредседателем данной межпарламентской комиссии Мирланом Бакировым.

В ходе беседы стороны выразили серьезную озабоченность в связи с произошедшими последними событиями на границе двух государств, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.



В этой связи предложено в ближайшее время провести очередное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Вице-спикер парламента Кыргызстана М.Бакиров подчеркнул, что высоко оценивает и ценит нынешнее состояние двусторонних отношений. «Мы должны как зеницу ока беречь наше сотрудничество, наполняемое новым смыслом и содержанием», - сказал он.

По завершению беседы стороны выразили готовность продолжить регулярный диалог по развитию сотрудничества между двумя странами.

Источник: centralasia.media