Марлен Маматалиев покинул партию «Республика»

Депутат парламента Марлен Маматалиев вышел из состава партии «Республика».
В комментариях «Азаттыку» свое решение он объяснил текущей политической ситуацией в стране.
«В свое время премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль говорил, что его главная цель - служить своему народу, а для этого он присоединится к любой партии, которая может прийти во власть. Исходя из этого я решил покинуть партию «Республика»», - сказал Маматалиев.
Депутат поделился, что ему поступили предложения от нескольких партий, в том числе, от «Мекеним Кыргызстан». Маматалиев намерен определиться с выбором в ближайшие дни.
Ранее отдельные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что в обновленный политический совет партии «Мекеним Кыргызстан» вошли действующие депутаты Мирлан Бакиров, Каныбек Иманалиев и другие парламентарии.
В действующем, VI, созыве парламента партия «Мекеним Кыргызстан» не представлена.
Источник: Азаттык
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