Дастан Джумабеков: Перед тем как стать спикером, сказал Атамбаеву, что не намерен прикрывать его преступления

До того как стал спикером, встретился с Алмазбеком Шаршеновичем.

Торага ЖК гордится тем, что нынешний созыв депутатов изменил закон о статусе экс-президентов, не боясь никого, в том числе Жээнбекова

Спикер парламента Дастан Джумабеков в интервью телеканалу «5 канал» сообщил, что перед тем как занять должность, он якобы предупредил тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева, что не намерен прикрывать его преступления.

«Парламент - коллегиальный орган. Все решается путем голосования. Уже три года я работаю спикером. Могу сказать, что нынешний парламент проделал большую работу. Возможно, мы останемся в истории. Мы решили социальные вопросы, которые решались на протяжении 28 лет. Сооронбай Шарипович, став президентом, сказал о том, что будет бороться с коррупцией. Это стало мотивацией и для парламента. Так, на сегодняшний день судят экс-министров, экс-мэров, экс-депутатов.

Внесли изменения в закон о статусе экс-президентов. Раньше человек работал шесть лет президентом, а затем получает статус «экс-президента», и его прошлые дела сразу забывались. Он становился неприкосновенным. Мы облегчили эту ситуацию - теперь бывших президентов можно пригласить на допрос сразу на следующий день после окончания его срока, если он в свое время нанес урон государству. Этот закон Сооронбай Шарипович подписал. Депутаты VI созыва написали этот закон, не боясь никого, не переживая, что на этот счет подумает наш президент. Я горжусь этим созывом.

Я стал торага в 2017 году. До того как стал спикером, встретился с Алмазбеком Шаршеновичем. Одно лишь сказал ему, что в случае, если парламент поддержит меня, я буду честно работать во благо народа. «Я готов работать честно. Я не намерен становиться торага для того, чтобы прикрывать преступления, которые совершите вы, Алмаз Шаршенович, или ваша команда», - сказал тогда торага.

На вопрос о том, что родственники спикера занимают высокие должности в различных структурах, Дастан Джумабеков ответил, что для этого необходимо посмотреть, в какие годы его родные пришли к власти.

Источник: vesti.kg