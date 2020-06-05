К «Ата Мекен» примкнули «Ак Шумкар», КЛДП и еще несколько политических деятелей

На выборы новое объединение пойдет под флагом партии Текебаева
Партии «Ата Мекен», «Ак Шумкар», «Жаны Дем», КЛДП, а также депутат Рыскелди Момбеков и представитель движения «За зеленую экономику» Азамат Темиркулов объединились, чтобы вместе пойти на грядущие парламентские выборы. Об этом Vesti.kg сообщил член партии КЛДП Элдар Абакиров.
- Мы создали союз политических сил, но наши двери открыты для всех, кто против клановости, коррупции и выступает за развитие демократического общества в Кыргызстане, - отметил он. - На выборы мы пойдем под флагом «Ата Мекен».
Напомним, ранее Рыскелди Момбеков вышел из СДПК.
Источник: vesti.kg
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