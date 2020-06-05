40-летний полковник Нурлан Жанбаев назначен представителем МВД Кыргызстана в России

Нурлан Жанбаев назначен представителем МВД Кыргызстана в России

40-летний полковник Нурлан Жанбаев назначен на должность представителя МВД Кыргызстана в России. Об этом АКИpress сообщили в правоохранительных органах.

Н.Жанбаев работал заместителем начальника РОВД Московского района Чуйской области.

Ранее должность представителя МВД Кыргызстана в России занимал Раим Салимов.

Источник: kg.akipress.org