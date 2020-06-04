Экс-начальника Центральной таможни, обвинявшегося в коррупции, отпустили под домашний арест

Суд вынес такое решение накануне

Бывшего начальника Центральной таможни Нурбека Айбашева отпустили под домашний арест. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Процесс прошел вчера, 3 июня, под председательством судьи Октябрьского райсуда Болотбека Абдуллаева.

Уточняется, что подобное решение было принято по случаю выплаты компании «Айхан» 7 миллионов сомов - это 40 процентов предполагаемого ущерба. Кроме того, у Айбашева ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, экс-начальника Центральной таможни Нурбека Айбашева задержали в мае 2018 года. Он проработал в таможне до 2016 года. ГСБЭП обвинила его в том, что он нанес ущерб государству в размере 116 миллионов сомов.

Источник: vesti.kg