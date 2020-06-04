Экс-начальника Центральной таможни, обвинявшегося в коррупции, отпустили под домашний арест

Суд вынес такое решение накануне
Бывшего начальника Центральной таможни Нурбека Айбашева отпустили под домашний арест. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.
Процесс прошел вчера, 3 июня, под председательством судьи Октябрьского райсуда Болотбека Абдуллаева.
Уточняется, что подобное решение было принято по случаю выплаты компании «Айхан» 7 миллионов сомов - это 40 процентов предполагаемого ущерба. Кроме того, у Айбашева ухудшилось состояние здоровья.
Напомним, экс-начальника Центральной таможни Нурбека Айбашева задержали в мае 2018 года. Он проработал в таможне до 2016 года. ГСБЭП обвинила его в том, что он нанес ущерб государству в размере 116 миллионов сомов.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!